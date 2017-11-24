Собчак рассказала, зачем она идет на президентские выборы

Москва, 24 ноября. Ксения Собчак рассказала, почему она собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году. О своих мотивах политик сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

Прямой вопрос Ксении Собчак задал телеведущий Владимир Соловьев. Он спросил, почему из всей оппозиции в президентских выборах собирается участвовать именно она.

«Зачем вы? Почему из всего сонма оппозиционеров, которым в отличие от вас есть чем рисковать, которых не спасет знакомство с первой семьей, которых не спасет знакомство практически со всей нынешней элитой, почему они выдвигают именно вас?», — спросил телеведущий.

В ответ Собчак заявила, что она выдвигается сама, и рассказала, почему решила участвовать в выборах.