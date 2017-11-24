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Собчак рассказала, зачем она идет на президентские выборы
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    Собчак рассказала, зачем она идет на президентские выборы

    7:12  24 Ноября 2017
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    Собчак рассказала, зачем она идет на президентские выборы

    Москва, 24 ноября. Ксения Собчак рассказала, почему она собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году. О своих мотивах политик сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

    Прямой вопрос Ксении Собчак задал телеведущий Владимир Соловьев. Он спросил, почему из всей оппозиции в президентских выборах собирается участвовать именно она.

    «Зачем вы? Почему из всего сонма оппозиционеров, которым в отличие от вас есть чем рисковать, которых не спасет знакомство с первой семьей, которых не спасет знакомство практически со всей нынешней элитой, почему они выдвигают именно вас?», — спросил телеведущий.

    В ответ Собчак заявила, что она выдвигается сама, и рассказала, почему решила участвовать в выборах.

    «Меня никто не выдвигает, я сама себя выдвигаю. Потому что я чувствую ответственность за свое поколение. Потому что я чувствую, что в стране происходит ситуация, при которой никто не прислушивается к тому, что хотят люди моего возраста», — ответила Собчак.

    Автор: Виталий Малясев
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    #выборы #россия #собчак #соловьев
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