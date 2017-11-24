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Опубликован рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
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    Опубликован рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

    6:57  24 Ноября 2017
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    Опубликован рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

    Москва, 24 ноября. Эксперты страховой компании «Альфастрахование» составили своеобразный топ самых угоняемых в России машин.

    Итак, возглавил рейтинг, или если быть точным — антирейтинг от страховщиков, автомобиль Range Rover Evoque, частота угонов которого в Российской Федерации составляет 1,35%.

    Как далее следует из топа, на втором месте расположился автомобиль Lexus LX с показателем частоты угонов в 1,14%. На почетном третьем месте рейтинга — Lexus GX (0,98%).

    Опубликован рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

    Как заявили эксперты «Альфастрахования», список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании авто данной марки.

    Возвращаясь непосредственно к рейтингу, добавим, в топ-10, кроме тройки «лидеров» также вошли Land Rover Range Rover, Toyota Camry, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Jeep Grand Cherokee, BMW 7-series и Hyundai Tucson.

    Опубликован рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

    Добавим, что это были названы самые угоняемые в России автомобили в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября 2017 года, сообщает Autonews.

    Автор: Константин Терехов
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