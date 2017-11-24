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Космодром на орбите Земли построят Роскосмос и S7
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    Космодром на орбите Земли построят Роскосмос и S7

    6:41  24 Ноября 2017
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    Космодром на орбите Земли построят Роскосмос и S7

    Москва, 24 ноября. Космодром на орбите Земли договорились построить группа компаний S7 и государственная корпорация «Роскосмос».

    Как сообщают «Известия», под соглашением о намерениях подписи поставили глава корпорации Игорь Комаров и гендиректор предприятия «С7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов.

    По имеющимся у издания данным, одна из специализаций орбитального комплекса — обеспечение деятельности комплекса «Морской старт», иначе говоря — речь идет  о совместной разработке проекта орбитального космодрома.

    По планам, построенный на орбите космодром будет использоваться для самых разных задач — запуска, стыковки, сборки, заправки различных космических объектов, при этом — с возможностью полетов к Луне и Марсу.

    Добавим, что условия выполнения глобальных договоренностей между корпорацией «Роскосмос» и компанией S7 будут детально оговорены в отдельном двухстороннем соглашении о партнерстве в области деятельности в космосе.

    Автор: Константин Терехов
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    #космодром #роскосмос #орбита #s7
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