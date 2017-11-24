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Lada впервые попала в топ-10 популярных автомобильных брендов в России
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    Lada впервые попала в топ-10 популярных автомобильных брендов в России

    6:38  24 Ноября 2017
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    Lada впервые попала в топ-10 популярных автомобильных брендов в России

    Москва, 24 ноября. Lada впервые за девять лет исследований вошла в десятку любимых автомобильных брендов россиян. Об этом свидетельствуют данные маркетингового исследования компании OMI.

    В текущем году Lada заняла девятую строчку списка, обогнав немецкий бренд Volkswagen. Лидерство в рейтинге уже седьмой год подряд удерживает BMW. Также в тройку лидеров вошли Toyota и Mercedes-Benz. Замыкают топ-5 Audi и Ford. В десятку любимых россиянами автомобильных марок также вошли Nissan, KIA и Hyundai.

    Lada впервые попала в топ-10 популярных автомобильных брендов в России

    Напомним, в октябре Газета.ru сообщила, что «АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada XRAY, которые проданы с февраля 2016 года. Машины отзывают из-за возможного перетирания жгута проводов двигателя

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #автомобили #рейтинг
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