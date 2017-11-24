Lada впервые попала в топ-10 популярных автомобильных брендов в России

Москва, 24 ноября. Lada впервые за девять лет исследований вошла в десятку любимых автомобильных брендов россиян. Об этом свидетельствуют данные маркетингового исследования компании OMI.

В текущем году Lada заняла девятую строчку списка, обогнав немецкий бренд Volkswagen. Лидерство в рейтинге уже седьмой год подряд удерживает BMW. Также в тройку лидеров вошли Toyota и Mercedes-Benz. Замыкают топ-5 Audi и Ford. В десятку любимых россиянами автомобильных марок также вошли Nissan, KIA и Hyundai.

Напомним, в октябре Газета.ru сообщила, что «АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada XRAY, которые проданы с февраля 2016 года. Машины отзывают из-за возможного перетирания жгута проводов двигателя