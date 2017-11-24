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Глава Росздравнадзора исключил дефицит лекарств из-за введения маркировки
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    Глава Росздравнадзора исключил дефицит лекарств из-за введения маркировки

    6:23  24 Ноября 2017
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    Глава Росздравнадзора исключил дефицит лекарств из-за введения маркировки

    Москва, 24 ноября. Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко исключил дефицит медикаментов из-за введения маркировки.

    Как сообщают «Известия», по мнению руководителя Росздравнадзора ситуация даже улучшиться. По словам Мурашко, в обозримом будущем система и вовсе облегчит доступ на рынок.

    «Дефицит лекарств, рассматриваемый на сегодняшний день, это, на мой взгляд, скорее больше пугалка такая, потому что одновременное введение фактически у основных производителей маркировки», — заявил чиновник.

    Кроме того, по мнению главы Росздравнадзора, введение маркировки станет выгодным. Притом не только с точки зрения получения прибыли, но и «в виде ускорения доступа на рынок в плане фармаконадзора».

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #лекарства #росздравнадзор
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