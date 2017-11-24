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Общество
Вдова Хворостовского поблагодарила его поклонников за поддержку семьи
Общество
Вдова Хворостовского поблагодарила его поклонников за поддержку семьи
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    Вдова Хворостовского поблагодарила его поклонников за поддержку семьи

    6:17  24 Ноября 2017
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    Вдова Хворостовского поблагодарила его поклонников за поддержку семьи

    Лондон, 24 ноября. Супруга скончавшегося в среду оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Хворостовская поблагодарила поклонников мужа за поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

    «Дорогие друзья, огромное спасибо за поддержку! Ваше участие помогает нам пережить это сложнейшее время! Наша семья потеряла мужа, отца и сына. Мы скорбим и признательны всем, кто скорбит вместе с нами», — цитирует Флоранс Хворостовскую агентство.

    Напомним, сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского 22 ноября на странице в социальной сети Facebook подтвердила семья певца. Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы певец проживал в Лондоне.

    По сообщению RT, гражданская панихида и прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября с 10.00 до 13.00 в концертном зале имени Чайковского в Москве.

    Автор: Виталий Малясев
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    #хворостовский #семья #благодарность #вдова
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