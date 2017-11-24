О подключении самолета РФ к поискам подлодки сообщили СМИ Аргентины

Буэнос-Айрес, 24 ноября. Россия направит один из самых больших в мире самолетов для участия в поисковой операции подводной лодки «Сан Хуан».

Как сообщают «Известия», информацию об этом распространили СМИ Аргентины. По данным телеканала Todo Noticias, к месту операции прибудет Ан-124 «Руслан». Кроме того, как сообщает телеканал, к поискам может присоединится российская мини-субмарина.

Ранее, согласно распоряжению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, Россия направила для помощи Аргентине экспедиционный поисково-спасательный отряд ВМФ.

Как напоминает «Газета.ru», подводная лодка аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября.

