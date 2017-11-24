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Друг Годовикова озвучил последнюю волю актера
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    Друг Годовикова озвучил последнюю волю актера

    6:01  24 Ноября 2017
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    Друг Годовикова озвучил последнюю волю актера

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Согласно последней воле Николая Годовикова, актера похоронят на Южном Кладбище Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на друга Годовикова Вячеслава Смородинова сообщает РИА Новости.

    «Желание Николая Львовича  — похоронить рядом с супругой на Южном кладбище, ну а дальше мы будем стараться это сделать», — цитирует слова Смородинова агентство.

    Друг актера сообщил, что Годовиков скончался в четверг у себя дома в Петербурге после продолжительной болезни. В день смерти актеру стало плохо, но он отказался вызвать скорую помощь.

    «Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался. А в районе 15 часов пришел его зять и увидел, что он уже скончался», — сообщил Смородинов.

    Напомним, Николай Годовиков родился 6 мая 1950 года. Телезрителям актер запомнился ролью Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», а также участием в картине «Республика ШКИД» и серале «Улицы разбитых фонарей-2».

    Автор: Виталий Малясев
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    #петербург #похороны #годовиков
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