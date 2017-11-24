Собчак рассказала Соловьеву, почему у нее нет предвыборной программы

Москва, 24 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, анонсировавшая участие в выборах президента РФ, рассказала телеведущему Владимиру Соловьеву, почему у нее нет предвыборной программы.

«Моя программа будет опубликована в тот момент, когда я посчитаю нужным это сделать, но не сейчас. Понимаете, просто опубликовать программу — это самое простое, что может сделать кандидат, мы с вами видели тысячи опубликованных программ», — заявила Собчак в эфире телеканала «Россия 1».

«Моя задача сейчас – сформировать программу, согласовать со всеми. Ведь это не просто программа Ксении Собчак, это программа, составленная с экспертным сообществом в каждой области», — пояснила общественный деятель

«А разве это не делается до того, как человек решается идти на выборы?», — спросил ее Соловьев.

«Вы прекрасно знаете, сколько стоит написать программу, и за сколько дней она делается. Но я так делать не хочу и не буду!», — ответила Собчак.

«То есть, вы просто говорящее лицо, которому наймут за некоторые деньги политтехнологов?», — последовал следующий вопрос.

«Мне никто никого не наймет, мои эксперты мне помогают бесплатно!», — поступил ответ.

«То есть, пока программы нет?», — не успокаивался Соловьев.

«Как гласит закон о выборах, я буду обязана предоставить программы в определенные сроки – в течение месяца», — ответила потенциальный кандидат в президенты РФ.

«То есть, пока у вас нет политических взглядов, нет экономических взглядов – вам их еще предстоит сформировать?», — спросил Владимир Соловьев.

На что внятного ответа так и не последовало! Сказав несколько раз фразу «это лукавство», Ксения Собчак предпочла сменить тему разговора, и перекинулась на критику власти, не став обращать внимание на явные недочеты в своей позиции.