Утяшева покажет в Петербурге танцевально-театральный спектакль Bolero

Санкт-Петербург, 24 ноября. В начале декабря в Петербурге состоится премьерный показ танцевально-театрального спектакля Bolero гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Премьера спектакля в Северной столице назначена на 1 декабря. Помимо Утяшевой над Bolero работали хореографы Екатерина Решетникова и Игорь Рудник. В постановке участвуют популярные танцоры и известные спортсменки. Создатели спектакля отмечают, что идейным вдохновителем музыкальной части представления стал Павел Воля, музыку для постановки записал Райн Оттер.

В танцевально-театральном спектакле рассказывается история сильной и властной женщины, которая прячется от одиночества, проводя время в ночном клубе. Главная героиня мечтает о тихом семейном счастье, но вынуждена раз за разом играть свою роль, возвращаясь в привычную атмосферу гламура и веселья.

Спектакль длится 68 минут. Помимо музыки, танцев и авторских костюмов Ляйсан Утяшевой, зрители смогут увидеть элементы гимнастики, которые продемонстрируют всемирно известные спортсменки.