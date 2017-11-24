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Утяшева покажет в Петербурге танцевально-театральный спектакль Bolero
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    Утяшева покажет в Петербурге танцевально-театральный спектакль Bolero

    6:17  24 Ноября 2017
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    Утяшева покажет в Петербурге танцевально-театральный спектакль Bolero

    Санкт-Петербург, 24 ноября. В начале декабря в Петербурге состоится премьерный показ танцевально-театрального спектакля Bolero гимнастки Ляйсан Утяшевой.

    Премьера спектакля в Северной столице назначена на 1 декабря. Помимо Утяшевой над Bolero работали хореографы Екатерина Решетникова и Игорь Рудник. В постановке участвуют популярные танцоры и известные спортсменки. Создатели спектакля отмечают, что идейным вдохновителем музыкальной части представления стал Павел Воля, музыку для постановки записал Райн Оттер.

    Утяшева покажет в Петербурге танцевально-театральный спектакль Bolero

    В танцевально-театральном спектакле рассказывается история сильной и властной женщины, которая прячется от одиночества, проводя время в ночном клубе. Главная героиня мечтает о тихом семейном счастье, но вынуждена раз за разом играть свою роль, возвращаясь в привычную атмосферу гламура и веселья.

    Спектакль длится 68 минут. Помимо музыки, танцев и авторских костюмов Ляйсан Утяшевой, зрители смогут увидеть элементы гимнастики, которые продемонстрируют всемирно известные спортсменки.

    Автор: Виталий Малясев
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    #петербург #театр #танцы #искусство #гимнастика
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