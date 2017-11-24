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Крым как часть России хотят признать в парламенте Словакии
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    Крым как часть России хотят признать в парламенте Словакии

    5:20  24 Ноября 2017
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    Крым как часть России хотят признать в парламенте Словакии

    Братислава, 24 ноября. Словацкие парламентарии предложили признать законность воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    Как сообщают «Известия», с такой инициативой выступили оппозиционные депутаты партии «Народная партия — Наша Словакия», которые намерены вынести вопрос на голосование.

    По мнению народных избранников, волеизъявление проживающих на полуострове нужно уважать. Парламентарии согласны с тем, что воссоединение произошло в соответствии с международным правом и отразило волю подавляющего большинства жителей полуострова.

    Крым как часть России хотят признать в парламенте Словакии

    «Крым был частью России. Полуостров был передан Киеву Никитой Хрущевым в 1954 году, когда Украина являлась частью СССР. Кроме того, воссоединение в 2014 году произошло по итогам референдума. Москва имеет полное право на это», — рассказал изданию депутат Петер Марчек.

    Добавим, что голосование о признании законности воссоединения Крыма и Севастополя с Россией может пройти в парламенте Словакии уже этой зимой.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #крым #словакия
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