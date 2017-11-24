Минздрав предложил магазинам и барам не продавать алкоголь пьяным клиентам

Москва, 24 ноября. Минздрав предложил ограничить продажу алкогольной продукции покупателям в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на законопроект министерства сообщают «Известия».

Согласно инициативе, с 1 сентября 2018 года предлагается ограничить продажу алкоголя гражданам, которые уже находятся в состоянии опьянения. Продавцы магазинов, а также сотрудники баров и ресторанов будут вправе отказывать нетрезвым клиентам в приобретении спиртного. По данным издания, мера содержится в подготовленных Минздравом поправках к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…».

Источник издания в министерстве отметил, что подобная мера важна для самого покупателя. Так как она поможет сохранить его жизнь и здоровье.