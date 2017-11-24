Азаров назвал настоящих правителей Украины

Москва, 24 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азарова заявил, что страной управляют несколько групп иностранных специалистов из посольства США в Киеве. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Азаров считает, что Майдан на Украине был тщательно спланирован спецслужбами. После переворота реальное управление страной осуществляют три группы экспертов в посольстве США.

«Кто сейчас реально управляет Украиной — три группы в американском посольстве, которые решают все вопросы», — заявил политик.

По словам Азарова, управляющие страной группы поделили между собой сферы ответственности. Одна из них занимается «так называемой коррупцией», вторая — Донбассом, а третья — внутренним управлением. Политик отметил, что позиция США заключается в том, чтобы поддерживать антироссийский режим на Украине.