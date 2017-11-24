Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Приморье обнаружили чуму свиней
Украина
Азаров назвал настоящих правителей Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Азаров назвал настоящих правителей Украины

    4:13  24 Ноября 2017
    51

    Азаров назвал настоящих правителей Украины

    Москва, 24 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азарова заявил, что страной управляют несколько групп иностранных специалистов из посольства США в Киеве. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

    Азаров считает, что Майдан на Украине был тщательно спланирован спецслужбами. После переворота реальное управление страной осуществляют три группы экспертов в посольстве США.

    «Кто сейчас реально управляет Украиной — три группы в американском посольстве, которые решают все вопросы», — заявил политик.

    По словам Азарова, управляющие страной группы поделили между собой сферы ответственности. Одна из них занимается «так называемой коррупцией», вторая — Донбассом, а третья — внутренним управлением. Политик отметил, что позиция США заключается в том, чтобы поддерживать антироссийский режим на Украине.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #азаров
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть