Япония и Великобритания займутся совместной разработкой ракеты «воздух-воздух»

Токио, 24 ноября. Великобритания и Япония займутся совместной разработкой ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщает Nikkei.

По данным издания, Япония впервые собирается заняться совместной разработкой вооружения с другой страной кроме США. Ракеты будут созданы на основе уже существующей европейской разработки Meteor концерна MBDA. В новом вооружении будут применяться радиолокационные технологии японского концерна Mitsubishi Electric.

Первый прототип японско-британской ракеты собираются создать уже в 2018 году. Испытать вооружение планируют в 2023 году. После этого Великобритания может начать массовый выпуск ракет и принять решение об их постановке на вооружение.

Совместной разработкой планируют оснащать истребители пятого поколения F-35. Также рассматриваются варианты экспорта ракет в Германию и Францию.