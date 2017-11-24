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Япония и Великобритания займутся совместной разработкой ракеты «воздух-воздух»
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    Япония и Великобритания займутся совместной разработкой ракеты «воздух-воздух»

    3:58  24 Ноября 2017
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    Япония и Великобритания займутся совместной разработкой ракеты «воздух-воздух»

    Токио, 24 ноября. Великобритания и Япония займутся совместной разработкой ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщает Nikkei.

    По данным издания, Япония впервые собирается заняться совместной разработкой вооружения с другой страной кроме США. Ракеты будут созданы на основе уже существующей европейской разработки Meteor концерна MBDA. В новом вооружении будут применяться радиолокационные технологии японского концерна Mitsubishi Electric.

    Первый прототип японско-британской ракеты собираются создать уже в 2018 году. Испытать вооружение планируют в 2023 году. После этого Великобритания может начать массовый выпуск ракет и принять решение об их постановке на вооружение.

    Совместной разработкой планируют оснащать истребители пятого поколения F-35. Также рассматриваются варианты экспорта ракет в Германию и Францию.

    Автор: Виталий Малясев
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    #япония #ракета #британия #вооружение #разработка #воздух-воздух
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