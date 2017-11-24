Азаров призвал к созданию на Украине временного правительства

Киев, 24 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал гарантов Минских соглашений создать в стране временное правительство. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Я призываю гарантов Минских соглашений установить переходный период для власти в Киеве и создать в стране временное правительство», — заявил Азаров.

Политик указал на то, что «социально-экономические условия в Украине по сравнению с периодом 2010-2014 годов значительно ухудшились» и заявил, что «Майдан всю пену, весь мусор» поднял на вершину управления страной.

«Режим не думает об экономике, но умеет поддерживать тех, кто может силой оружия заставить народ бояться», — подчеркнул Азаров.

По мнению бывшего украинского премьера, на текущем этапе демократические методы формирования правительства невозможны и сделать это можно лишь силой.

«Создать техническое правительство на данном этапе получится только силой», — отметил политик.

Азаров напомнил, что в стране система здравоохранения переходит на коммерческую основу, цены на лекарства выросли в 3-5 раз, а население получает нищенские пенсии. По словам политика, «все идет к тому, чтобы уничтожить большую часть населения».