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Общество
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Украина
Азаров призвал к созданию на Украине временного правительства
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    Азаров призвал к созданию на Украине временного правительства

    3:57  24 Ноября 2017
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    Азаров призвал к созданию на Украине временного правительства

    Киев, 24 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал гарантов Минских соглашений создать в стране временное правительство. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

    «Я призываю гарантов Минских соглашений установить переходный период для власти в Киеве и создать в стране временное правительство», — заявил Азаров.

    Политик указал на то, что «социально-экономические условия в Украине по сравнению с периодом 2010-2014 годов значительно ухудшились» и заявил, что «Майдан всю пену, весь мусор» поднял на вершину управления страной.

    «Режим не думает об экономике, но умеет поддерживать тех, кто может силой оружия заставить народ бояться», — подчеркнул Азаров.

    По мнению бывшего украинского премьера, на текущем этапе демократические методы формирования правительства невозможны и сделать это можно лишь силой.

    «Создать техническое правительство на данном этапе получится только силой», — отметил политик.

    Азаров напомнил, что в стране система здравоохранения переходит на коммерческую основу, цены на лекарства выросли в 3-5 раз, а население получает нищенские пенсии. По словам политика, «все идет к тому, чтобы уничтожить большую часть населения».

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #азаров #правительство
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