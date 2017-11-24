Арсений Меситов о проблеме ЖК «Царицыно»: Есть два лагеря, и один из них явно хочет крови. ФАН-ТВ

В Москве снова приковано внимание к скандально известному долгострою – жилому комплексу «Царицыно». Накануне столичные власти заявили о том, что свою квартиру получит каждый дольщик. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в специальную адресную инвестиционную программу долгостроя включены расходы в объеме 2,5 млрд руб. Кроме того, стало известно, что владелец компании-застройщика «Московский комбинат хлебопродуктов» Игорь Пинкевич передал по доверенности права ее генерального директора своему заместителю Владимиру Хайкину. В интервью корреспонденту ФАН-ТВ официальный представитель зернового холдинга «Настюша» и Игоря Пинкевича Арсений Меситов рассказал о том, как это повлияет на решение проблемы достройки домов, и в чьих руках в итоге останется управление финансами.

По мнению Арсения Меситова, ситуацией с жилым комплексом «Царицыно» уже не первый год возмущаются ненастоящие дольщики.

– Есть люди среди тех, кто ходит в оранжевых майках «обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», которые, может быть, пропиарились уже и хотят сделать карьеру в Госдуме, занимаясь дорожными картами, – говорит Арсений Меситов.

По словам официального представителя зернового холдинга «Настюша» и Игоря Пинкевича, эти люди никак не связаны с настоящими дольщиками, которые болезненно переживают сложившуюся ситуацию с долгостроем и ведут себя «адекватно».

– И, скажем, другой лагерь некий есть, безусловно, это видно, который прямо вот хочет крови… Есть два-три человека точно, которые являются некими лидерами, которым очень легко играть на чувствах этих женщин (зачастую в возрасте) и мужчин, на их горе, и толкать их на баррикады, на выступления, – пояснил он.

Арсений Меситов прокомментировал информацию, которая оказалась в распоряжении редакции ФАН, о том, что Игорь Пинкевич мог потребовать 12 миллиардов рублей «отступных» за передачу ЖК «Царицыно» и компании «Московский комбинат хлебопродуктов» новому застройщику.

– Я не в курсе, кто предлагал такие суммы, – ответил Арсений Меситов.

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Кроме того, официальный представитель зернового холдинга «Настюша» и Игоря Пинкевича заявил о том, что предпринимаются попытки рейдерского захвата активов олигарха. Одной из таких, по его мнению, стало предложение об их продаже компании «Циндель-Инвест» за 10 тысяч рублей.

В интервью ФАН Арсений Меситов поделился своими соображениями на тему того, от чего сегодня зависит возобновление строительства брошенных корпусов ЖК «Царицыно».

Напомним, ранее свой комментарий на тему знаменитого московского долгостроя дал корреспонденту ФАН-ТВ адвокат Иван Миронов, который сегодня представляет интересы бизнесмена Игоря Пинкевича – владельца компании «МКХ», которая является застройщиком объекта. Пинкевич в настоящее время находится под стражей в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве.

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