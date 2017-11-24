Брюссель не дает Украине перспектив на членство в ЕС

Брюссель, 24 ноября. Евросоюз не будет менять закрепленное в декларации саммита от 15 декабря 2016 года решение об отсутствии перспектив получить членство в альянсе у Украины. Об этом на съезде Европейской народной партии заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер отметил, что ЕС серьезно относится к европейским устремлениям стран партнеров. Также глава Еврокомиссии заявил, что «хотел бы, чтобы партнеры в этом регионе также относились к этому очень серьезно».

Напомним, саммит Евросоюза принял 15 декабря 2016 года декларацию, которая позволяла Гааге ратифицировать соглашении о евроассоциации Украины, несмотря на то, что на прошедшем ранее в Нидерландах референдуме было принято противоположное решение. В декларации говорится, что ассоциация с ЕС не дает Украине статус кандидата на вступление в союз, военную помощь и финансирование со стороны Брюсселя.