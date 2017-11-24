Украинский эколог: США рассматривают Украину как свалку для ядерного мусора

Киев, 24 ноября. Начатое в ноябре при поддержке США строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне несет множество угроз для Украины и ведется в закрытом режиме. Об этом со ссылкой на директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко сообщает «Полит Навигатор».

Борейко возмутился тем, что строительство столь опасного объекта началось без учета мнений жителей расположенного недалеко от строительной площадки Ивановского района и соседней Белоруссии.

«Когда где-то строится многоэтажка, происходят общественные слушания. Почему таких слушаний не было с жителями Киева, который находится близко к данной площадке, жителями Иванковского района? Почему при строительстве такого очень опасного комплекса не учтено мнение соседней Беларуси?», — заявил директор Киевского эколого-культурного центра.

Борейко подчеркнул, что он с коллегами неоднократно выступал против строительства. Но в ответ от «Энергоатома» поступали лишь обвинения в государственной измене и «работе на Путина». По словам эколога, строители выбрали «метод 37-го года» и «метод негодяев».

Эксперт указал, что на Украине «запрещена проверка хозяйственных субъектов со стороны всех контролирующих органов, в том числе и Госатомнадзора», и сообщил, что в таких условиях о строительстве хранилища для отработанного ядерного топлива не должно быть и речи.

Кроме того, Борейко напомнил, что эшелоны с ядерным топливом пойдут через Киев. И назвал Украину страной «где все всегда переворачивается, сталкивается, взрывается».

Эколог подчеркнул, что не верит в заявления правительства о том, что хранилище строится только для украинского отработанного ядерного топлива.