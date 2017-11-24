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Украина
Украинский эколог: США рассматривают Украину как свалку для ядерного мусора
Украина
Украинский эколог: США рассматривают Украину как свалку для ядерного мусора
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    Украинский эколог: США рассматривают Украину как свалку для ядерного мусора

    3:07  24 Ноября 2017
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    Украинский эколог: США рассматривают Украину как свалку для ядерного мусора

    Киев, 24 ноября. Начатое в ноябре при поддержке США строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне несет множество угроз для Украины и ведется в закрытом режиме. Об этом со ссылкой на директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко сообщает «Полит Навигатор».

    Борейко возмутился тем, что строительство столь опасного объекта началось без учета мнений жителей расположенного недалеко от строительной площадки Ивановского района и соседней Белоруссии.

    «Когда где-то строится многоэтажка, происходят общественные слушания. Почему таких слушаний не было с жителями Киева, который находится близко к данной площадке, жителями Иванковского района? Почему при строительстве такого очень опасного комплекса не учтено мнение соседней Беларуси?», — заявил директор Киевского эколого-культурного центра.

    Борейко подчеркнул, что он с коллегами неоднократно выступал против строительства. Но в ответ от «Энергоатома» поступали лишь обвинения в государственной измене и «работе на Путина». По словам эколога, строители выбрали «метод 37-го года» и «метод негодяев».

    Эксперт указал, что на Украине «запрещена проверка хозяйственных субъектов со стороны всех контролирующих органов, в том числе и Госатомнадзора», и сообщил, что в таких условиях о строительстве хранилища для отработанного ядерного топлива не должно быть и речи.

    Кроме того, Борейко напомнил, что эшелоны с ядерным топливом пойдут через Киев. И назвал Украину страной «где все всегда переворачивается, сталкивается, взрывается».

    Эколог подчеркнул, что не верит в заявления правительства о том, что хранилище строится только для украинского отработанного ядерного топлива.  

    «Финансирование этой площадки из США и других стран подтверждает, что и они и наше правительство рассматривают Украину как страну ресурсов и свалку для ядерного мусора», — заявил Бойко.

    Автор: Виталий Малясев
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