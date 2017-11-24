Король Бельгии рассказал Порошенко о ночевке на полу в киевской квартире

Брюссель, 24 ноября. Король Бельгии Филипп рассказал президенту Украины Петру Порошенко о том, как в 1990-м году посетил Киев, и заночевал на полу в одной из столичных квартир. Необычной историей монарх поделился на встрече в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

По словам Филиппа, в Киев он отправился «инкогнито». И целую ночь провел на полу в квартире.

В свою очередь, Петр Порошенко подметил, что разговор наполнил бельгийского монарха «теплыми чувствами к Украине», - цитирует президента РИА Новости.

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