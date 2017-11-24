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Украина
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Политика
Король Бельгии рассказал Порошенко о ночевке на полу в киевской квартире
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    Король Бельгии рассказал Порошенко о ночевке на полу в киевской квартире

    2:55  24 Ноября 2017
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    Король Бельгии рассказал Порошенко о ночевке на полу в киевской квартире

    Брюссель, 24 ноября. Король Бельгии Филипп рассказал президенту Украины Петру Порошенко о том, как в 1990-м году посетил Киев, и заночевал на полу в одной из столичных квартир. Необычной историей монарх поделился на встрече в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

    По словам Филиппа, в Киев он отправился «инкогнито». И целую ночь провел на полу в квартире.

    В свою очередь, Петр Порошенко подметил, что разговор наполнил бельгийского монарха «теплыми чувствами к Украине», - цитирует президента РИА Новости.

    Накануне Газета.ru сообщала о курьезном случае, который имел место во время встречи президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи. После завершения встречи российский лидер случайно уронил стул турецкого коллеги. Упавший предмет мебели поднял сотрудник, одетый в штатское.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #порошенко #филипп #корольбельгии #ночевка на полу #квартира в киеве
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