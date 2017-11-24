Обозреватель ВГТРК назвал блокировку аккаунта в Facebook частью информационной войны

Москва, 24 ноября. Написавший пост о выступлении школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге обозреватель ВГТРК Андрей Медведев рассказал о блокировке его аккаунта в соцсети Facebook и попытке переписать историю. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее администрация Facebook дважды заблокировала аккаунт Медведева, после того как обозреватель написал свой вариант выступления в бундестаге.

«Я просто высказал свое мнение, я рассуждал о том, чтобы я рассказал депутатам Бундестага, окажись я на месте юноши из Нового Уренгоя. Суть сводилась к тому, что нам не в чем каяться, мы страшно пострадали в той войне… Заблокировали по формальному поводу, а вообще это часть информационной войны», — заявил Медведев.

По словам обозревателя, в первый раз аккаунт заблокировали якобы за порнографию из-за фотографии убитой солдатами вермахта девочки с оголенными ногами. После этого Медведев разместил пост на другой страничке, но администрация соцсети удалила запись якобы «за разжигание ненависти». Обозреватель отредактировал текст, но получил блокировку аккаунта.

Медведев сообщил, что ранее его аккаунт в Facebook уже блокировали. По его мнению, сегодня на Западе делаются «попытки переписать историю».

«Сегодня делаются попытки просто переписать историю. В этом новом понимании исторического процесса мальчику Коле отводилась определенная роль: он должен был маленькое «окошечко Овертона» приоткрыть, чтобы сегодня мы сказали, что это были невинные жертвы в страшном котле, страдавшие в русском плену. И кто же за это несет ответственность? Получается, что русские?», — заявил Медведев.

Напомним, выступая в рамках Дня скорби в бундестаге гимназист из Нового Уренгоя рассказал о немецком военнопленном, биографию которого он изучил по открытым источникам. Ученик рассказал, что солдат «умер от тяжелых условий плена». Также школьник заявил, что увидел на захоронении немецких солдат в Челябинской области «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Выступление в бундестаге вызвало широкий резонанс. Ранее Газета.ru сообщила, что в защиту школьника из Нового Уренгоя выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, призвавший прекратить «экзальтированную травлю» гимназиста.