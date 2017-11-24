Аргентинский подводник назвал вероятную причину исчезновения субмарины «Сан Хуан»

Буэнос-Айрес, 24 ноября. Опытный аргентинский подводник считает, что наиболее вероятной причиной исчезновения субмарины «Сан-Хуан» стал некачественный ремонт. Об этом сообщает ТАСС.

Моряк отметил, что несколько лет назад судно проходило капитальный ремонт в Буэнос-Айресе. Он убежден, что работы были выполнены ненадлежащим образом.

«Ремонтники должны были разделить подлодку на две части, а затем сварить их. После выхода подводной лодки из ремонта в 2014 году на ней постоянно случались неполадки», отметил подводник, назвавшийся Оскаром.

Он добавил, что один из членов экипажа пропавшей подлодки является его родственником, цитирует РИА Новости.

Накануне RT сообщила, что на поиски субмарины «Сан Хуан» отправилось российское океанографическое судно «Янтарь».