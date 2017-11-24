Соловьев предложил Собчак подать на него в суд

Москва, 24 ноября. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил кандидату на пост президента России Ксении Собчак подать на него в суд. Острая дискуссия развернулась в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Соловьёв раскрыл заговор питерских, которые выдвинули Собчак. pic.twitter.com/ys1Wip1S5T — La Russie parle (@Russia_calls) November 23, 2017

Ведущий высказал мнение, что Собчак, вопреки своему позиционированию, является «системным человеком». В ответ политик обвинила Соловьева во лжи. Она сказала, что не может считаться «системным» человеком хотя бы потому, что «пострадала от этой системы».

«Вы как обычно врете», — заключила Собчак.

В свою очередь, Соловьев предложил собеседнице доказать свою правоту в судебном порядке. Беседа завершилась яркими аллегориями на туалетную тематику.

Ранее группа словацких парламентариев высказалась за признание законным воссоединения России с Крымом. Об этом сообщала RT.