Соловьев предложил Собчак подать на него в суд
Москва, 24 ноября. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил кандидату на пост президента России Ксении Собчак подать на него в суд. Острая дискуссия развернулась в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Соловьёв раскрыл заговор питерских, которые выдвинули Собчак. pic.twitter.com/ys1Wip1S5T— La Russie parle (@Russia_calls) November 23, 2017
Ведущий высказал мнение, что Собчак, вопреки своему позиционированию, является «системным человеком». В ответ политик обвинила Соловьева во лжи. Она сказала, что не может считаться «системным» человеком хотя бы потому, что «пострадала от этой системы».
«Вы как обычно врете», — заключила Собчак.
В свою очередь, Соловьев предложил собеседнице доказать свою правоту в судебном порядке. Беседа завершилась яркими аллегориями на туалетную тематику.
Ранее группа словацких парламентариев высказалась за признание законным воссоединения России с Крымом. Об этом сообщала RT.