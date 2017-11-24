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Украина
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Общество
Соловьев предложил Собчак подать на него в суд
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    Соловьев предложил Собчак подать на него в суд

    2:01  24 Ноября 2017  /обновлено: 3:15  24 Ноября 2017
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    Соловьев предложил Собчак подать на него в суд

    Москва, 24 ноября. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил кандидату на пост президента России Ксении Собчак подать на него в суд. Острая дискуссия развернулась в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Ведущий высказал мнение, что Собчак, вопреки своему позиционированию, является «системным человеком». В ответ политик обвинила Соловьева во лжи. Она сказала, что не может считаться «системным» человеком хотя бы потому, что «пострадала от этой системы».

    «Вы как обычно врете», — заключила Собчак.

    В свою очередь, Соловьев предложил собеседнице доказать свою правоту в судебном порядке. Беседа завершилась яркими аллегориями на туалетную тематику.

    Ранее группа словацких парламентариев высказалась за признание законным воссоединения России с Крымом. Об этом сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #собчак #соловьев #вечер с соловьевым #системный человек
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