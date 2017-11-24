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Украина
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Политика
Президент Судана попросил у Путина защиты от вмешательства США
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    Президент Судана попросил у Путина защиты от вмешательства США

    2:00  24 Ноября 2017
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    Президент Судана попросил у Путина защиты от вмешательства США

    Сочи, 24 ноября. Хартум открывает Москве «ворота в Африку» и ждет, что Россия защитит его от вмешательства США. Об этом президент Судана Омар Башир, впервые приехавший в Россию, говорил в Сочи с Владимиром Путиным.

    По словам президента, Судан ждет от России участия в своих делах. В частности, защиты от попыток американского вмешательства. Омар Башир говорил об этом несколько раз в ходе протокольного приветствия, приводя в пример Сирию, которая без российского участия, по его словам, была бы потеряна. 

    По словам Башира, его страна тоже уже пострадала от агрессии США. При этом президент Судана подчеркнул, что позиция дружественной России всегда была близка Судану, сообщают РИА Новости.

    Российский президент отметил хорошие темпы совместного товарооборота. Судан — один из крупнейших покупателей российского зерна в Африке, развивается и взаимодействие в энергетике, геологоразведке, в сфере мирного атома.

    Президент Судана попросил у Путина защиты от вмешательства США

    Как сообщала «Газета.ру», перед встречей с Путиным Башир провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Обсуждались перспективы военно-технического сотрудничества двух государств. По словам президента Судана, его страна запускает большую программу переоснащения вооруженных сил. И уже есть договоренность с российской стороной, что РФ «будет оказывать этому содействие».

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #судан #башир
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