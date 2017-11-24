Москва, 24 ноября. Немецкие СМИ указывают на вербовку украинскими радикалами из батальона «Азов» наемников в Германии. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что на Украине открыто пропагандируются националистические и неонацистские идеи. Авторитетное издание Spiegel сообщает о фактах вербовки наемников ФРГ так называемым добровольческим батальоном «Азов».

«На Украине радикалы оказывают влияние на политические и экономические процессы, участвуют в криминальном переделе имущества, противостоят правоохранительным органам, распространяют националистические и неонацистские идеи, разжигают межнациональную рознь», добавил Лукашевич.

Накануне RT cообщало о намерении части словацих парламентариев признать законным воссоединение Крыма с Россией.