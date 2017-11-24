Немецкие СМИ указывают на вербовку украинскими радикалами наемников в ФРГ — Лукашевич
Москва, 24 ноября. Немецкие СМИ указывают на вербовку украинскими радикалами из батальона «Азов» наемников в Германии. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что на Украине открыто пропагандируются националистические и неонацистские идеи. Авторитетное издание Spiegel сообщает о фактах вербовки наемников ФРГ так называемым добровольческим батальоном «Азов».
«На Украине радикалы оказывают влияние на политические и экономические процессы, участвуют в криминальном переделе имущества, противостоят правоохранительным органам, распространяют националистические и неонацистские идеи, разжигают межнациональную рознь», добавил Лукашевич.
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