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Политика
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Россия
ВКС РФ успешно запустили новую ракету системы ПРО на полигоне в Казахстане
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    ВКС РФ успешно запустили новую ракету системы ПРО на полигоне в Казахстане

    1:17  24 Ноября 2017
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    ВКС РФ успешно запустили новую ракету системы ПРО на полигоне в Казахстане

    Москва, 24 ноября. Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ на полигоне в Казахстане успешно провели пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО.

    Как сообщается на сайте газеты «Красная звезда» (официальный печатный орган Минобороны РФ), пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был успешно проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

    Замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько сообщил, что ракета успешно выполнила задачу, поразив условную цель.

    ВКС РФ успешно запустили новую ракету системы ПРО на полигоне в Казахстане

    Ранее в четверг, как писала «Газета.ру», замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что вопрос создания гиперзвукового оружия обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина.

    Автор: Олеся Волкова
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