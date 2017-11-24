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Турция считает себя лидером в уничтожении боевиков ИГИЛ в Сирии
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    Турция считает себя лидером в уничтожении боевиков ИГИЛ в Сирии

    1:06  24 Ноября 2017
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    Турция считает себя лидером в уничтожении боевиков ИГИЛ в Сирии

    Анкара, 24 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военнослужащие ликвидировали более четырех тысяч запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в ходе боевых действий в Сирии.

    «Никто не уничтожил больше боевиков ИГИЛ1, чем Турция», сказал Чавушоглу. Он добавил, что ВС Турции уничтожили более четырех тысяч террористов. Кроме того, за пределы Турции высланы пять тысяч боевиков, воевавших за пределами страны.

    Еще три тысячи террористов отправились за решетку, добавил глава турецкого дипломатического ведомства.

    Накануне RT сообщала, что за неделю ВКС РФ выполнили около 530 боевых вылета в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #террористы #турция #игил
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