Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции Сирии в Эр-Рияде

Эр-Рияд, 24 ноября. Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции в Эр-Рияде, сообщил лидер «московской платформы» Кадри Джамиль.

Джамиль подтвердил РИА Новости, что делегаты от двух платформ покинули встречу в Эр-Рияде.

Причины такого решения не называются, однако член московской группы Нимруд Сулейман сообщил агентству, что уезжает сам по «политическим и этическим причинам».

В среду в Эр-Рияде стартовала конференция, по итогам которой ожидается формирование единой делегации оппозиции для переговоров в Женеве. Участие во встрече принимают порядка 150 сирийских оппозиционеров.

Ранее телеканал RT сообщал, что Дамаск приветствовал заявление по итогам встречи президентов России, Турции и Ирана. В оппозиции САР также положительно оценили переговоры, выразив надежду, что они дадут новый импульс мирному процессу.