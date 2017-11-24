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Политика
Немецкие СМИ указывают на вербовку украинскими радикалами наемников в ФРГ — Лукашевич
Новости Сирии
Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции Сирии в Эр-Рияде
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    Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции Сирии в Эр-Рияде

    0:53  24 Ноября 2017
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    Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции Сирии в Эр-Рияде

    Эр-Рияд, 24 ноября. Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции в Эр-Рияде, сообщил лидер «московской платформы» Кадри Джамиль.

    Джамиль подтвердил РИА Новости, что делегаты от двух платформ покинули встречу в Эр-Рияде.

    Причины такого решения не называются, однако член московской группы Нимруд Сулейман сообщил агентству, что уезжает сам по «политическим и этическим причинам».

    В среду в Эр-Рияде стартовала конференция, по итогам которой ожидается формирование единой делегации оппозиции для переговоров в Женеве. Участие во встрече принимают порядка 150 сирийских оппозиционеров.

    Платформы «Москва» и «Каир» покинули встречу оппозиции Сирии в Эр-Рияде

    Ранее телеканал RT сообщал, что Дамаск приветствовал заявление по итогам встречи президентов России, Турции и Ирана. В оппозиции САР также положительно оценили переговоры, выразив надежду, что они дадут новый импульс мирному процессу. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #эр-рияд
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