Жителя Лондона отправили в тюрьму за подготовку теракта и желание воевать в Сирии

Лондон, 24 ноября. Суд в Лондоне признал 22-летнего Мубашира Джамиля виновным в подготовке теракта и отправил его в заключение на шесть лет, сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Мужчина планировал отправиться в Сирию и присоединиться там к боевикам террористичской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а также подготовить теракт с применением взрывчатки.

По данным полиции, между ноябрем 2015 года и апрелем 2016 года Джамиль отправил множество сообщений онлайн. Они были адресованы людям, которые, как считал автор, могли бы помочь ему в осуществлении замыслов. Однако одним из адресатов оказался полицейский под прикрытием.

Джамиль рассказал офицеру о том, что мечтает поехать в Сирию, чтобы сразиться за ИГ1. Но, прежде чем принять решение о поездке в Сирию, Джамиль рассказал, что хотел бы совершить теракт, стать смертником. Он говорил о желании подготовить атаки подобные тем, что были в Бельгии и Париже.

«Если вы, ребята, можете быстро прислать мне кого-нибудь, кто привезет мне пояс со взрывчаткой и покажет, куда нажимать, я могу найти хорошие цели в тот же день», — писал он офицеру.

Позднее он отказался от своих планов устроить теракт в Европе и решил отправиться в Сирию. В апреле он заказал билет до Турции, но был арестован до вылета.

Ранее телеканал RT сообщал, что власти Италии депортировали 22-летнюю уроженку Египта, подозреваемую в подготовке теракта на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.