Вашингтон, 24 ноября. Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что дорогостоящие самолеты F-22 ВВС США значительно уступают конкуренцию российским истребителям.

По его словам, один час полета F-22 обходится казне Вашингтона в десятки тысяч долларов, но их эффективность невелика. Эксперт также назвал сомнительной американскую технологию «стелс», поскольку ПВО России прекрасно видят самолеты, оснащенные такой системой.

Кроме того, Леонков скептически отозвался о словах пилота F-22, заявившего о проблемах со связью с российскими летчиками.

"Слова американского командира сказаны с целью выставить РФ коварным и беспринципным игроком. Таким образом ВВС «выбивает» больше денег у Конгресса для военных разработок", цитирует RT.

Ранее сообщалось, что американские F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии