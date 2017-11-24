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Сирия: ВКС РФ совершили около 530 боевых вылетов за неделю — Минобороны РФ
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Американские F-22 не могут отследить российские истребители в Сирии — Леонков
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    Американские F-22 не могут отследить российские истребители в Сирии — Леонков

    0:09  24 Ноября 2017
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    Американские F-22 не могут отследить российские истребители в Сирии — Леонков

    Вашингтон, 24 ноября. Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что дорогостоящие самолеты F-22 ВВС США значительно уступают конкуренцию российским истребителям.

    По его словам, один час полета F-22 обходится казне Вашингтона в десятки тысяч долларов, но их эффективность невелика. Эксперт также назвал сомнительной американскую технологию «стелс», поскольку ПВО России прекрасно видят самолеты, оснащенные такой системой.

    Кроме того, Леонков скептически отозвался о словах пилота F-22, заявившего о проблемах со связью с российскими летчиками.

    "Слова американского командира сказаны с целью выставить РФ коварным и беспринципным игроком. Таким образом ВВС «выбивает» больше денег у Конгресса для военных разработок", цитирует RT.

    Ранее сообщалось, что американские F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии

    Автор: Сергей Свазовский
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