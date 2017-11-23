«Огненный шар» упал с неба и напугал японцев в районе Секо и Йошитака

Токио, 23 ноября. Крупный огненный шар упал с неба в районе префектур Секо и Йошитака в Японии. Об этом сообщают местные СМИ. Информация о пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту отсутствует.

Отмечается, что ученые-астрономы разошлись во мнениях относительно опасности необычного природного явления. Группа ученых считает, что угроза жизни от подобных «огненных шаров» отсутствует. Другие специалисты придерживаются противоположной позиции.

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