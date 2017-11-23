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«Огненный шар» упал с неба и напугал японцев в районе Секо и Йошитака
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    «Огненный шар» упал с неба и напугал японцев в районе Секо и Йошитака

    23:39  23 Ноября 2017
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    «Огненный шар» упал с неба и напугал японцев в районе Секо и Йошитака

    Токио, 23 ноября. Крупный огненный шар упал с неба в районе префектур Секо и Йошитака в Японии. Об этом сообщают местные СМИ. Информация о пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту отсутствует.

    Отмечается, что ученые-астрономы разошлись во мнениях относительно опасности необычного природного явления. Группа ученых считает, что угроза жизни от подобных «огненных шаров» отсутствует. Другие специалисты придерживаются противоположной позиции.

    Ранее Газета.ru сообщала о ликвидации задымления на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #япония #ученые #огненный шар #японцы
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