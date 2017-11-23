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Донбасс: около украинского КПП «Марьинка» под Донецком скончалась женщина 
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    Донбасс: около украинского КПП «Марьинка» под Донецком скончалась женщина 

    23:41  23 Ноября 2017
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    Донбасс: около украинского КПП «Марьинка» под Донецком скончалась женщина 

    Донецк, 23 ноября. Вечером в четверг в районе украинского нулевого блокпоста «Марьинка» скончалась жительница Донецкой народной республики, 1949 года рождения, сообщили ФАН в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Как стало известно ФАН, женщина, Медведь В.В., проживала в населенном пункте Старомихайловка Кировского района Донецка. Она вышла с автобуса, который следовал с украинской стороны, и направилась в автобус, находившийся на стороне Донецкой народной республики. 

    По пути женщине стало плохо, она упала и скончалась на месте. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

    Тело погибшей с КПП забрали сотрудники МЧС ДНР.

    Донбасс: около украинского КПП «Марьинка» под Донецком скончалась женщина 

    Ранее в четверг сообщалось, что украинские силовики ночью открыли огонь по Докучаевску. Повреждения получили четыре дома и здание детского сада, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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    #днр #донбасс #украина #донецк #новороссия
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