Донбасс: около украинского КПП «Марьинка» под Донецком скончалась женщина 

Донецк, 23 ноября. Вечером в четверг в районе украинского нулевого блокпоста «Марьинка» скончалась жительница Донецкой народной республики, 1949 года рождения, сообщили ФАН в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как стало известно ФАН, женщина, Медведь В.В., проживала в населенном пункте Старомихайловка Кировского района Донецка. Она вышла с автобуса, который следовал с украинской стороны, и направилась в автобус, находившийся на стороне Донецкой народной республики.

По пути женщине стало плохо, она упала и скончалась на месте. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Тело погибшей с КПП забрали сотрудники МЧС ДНР.

Ранее в четверг сообщалось, что украинские силовики ночью открыли огонь по Докучаевску. Повреждения получили четыре дома и здание детского сада, сообщала «Газета.ру».