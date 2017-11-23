Москва поделилась с Ульяновском несколькими десятками трамваев

Ульяновск, 23 ноября. Транспортный парк Ульяновска пополнится тремя десятками трамваев 2001-2005 года выпуска, которые городу подарил мэр столицы России Сергей Собянин.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и московский градоначальник договорились о передаче Ульяновску вагонов марки 71619-К производства Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М.Кирова.

Как сообщает «ФедералПресс», в четверг должна была начаться погрузка первых двух трамваев для их доставки в Ульяновск.

Сейчас в Ульяновске пассажиров перевозят 106 трамваев и 50 троллейбусов. Московские власти передают технику безвозмездно. Специалисты заверили, что московские трамваи прослужат пассажирам долгие годы.