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Москва поделилась с Ульяновском несколькими десятками трамваев
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    Москва поделилась с Ульяновском несколькими десятками трамваев

    23:26  23 Ноября 2017
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    Москва поделилась с Ульяновском несколькими десятками трамваев

    Ульяновск, 23 ноября. Транспортный парк Ульяновска пополнится тремя десятками трамваев 2001-2005 года выпуска, которые городу подарил мэр столицы России Сергей Собянин.

    Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и московский градоначальник договорились о передаче Ульяновску вагонов марки 71619-К производства Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М.Кирова. 

    Как сообщает «ФедералПресс», в четверг должна была начаться погрузка первых двух трамваев для их доставки в Ульяновск. 

    Сейчас в Ульяновске пассажиров перевозят 106 трамваев и 50 троллейбусов. Московские власти передают технику безвозмездно. Специалисты заверили, что московские трамваи прослужат пассажирам долгие годы.

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #ульяновск #собянин #транспорт
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