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«Локомотив» обыграл «Копенгаген» и возглавил группу F Лиги Европы
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    «Локомотив» обыграл «Копенгаген» и возглавил группу F Лиги Европы

    23:19  23 Ноября 2017
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    «Локомотив» обыграл «Копенгаген» и возглавил группу F Лиги Европы

    Москва, 23 ноября. Московский «Локомотив» в родных стенах нанес поражение датскому «Копенгагену» в рамках пятого тура группы F Лиги Европы — 2:1. На дубль Фарфана гости ответили точным ударом Вербича.

    Благодаря победе над «Копенгагеном» команда Юрия Семина возглавила турнирную таблицу в группе F. По крайней мере, до завершения поединка «Шериф» — «Фастав Злин». Если молдавский клуб одержит победу, «Локомотив» опустится на второе место.

    Ранее сообщалось о победе «Зенита» над македонским «Вардаром» в рамках пятого тура Лиги Европы. Матч также завершился со счетом 2:1, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #локомотив #лига европы #семин #копенгаген
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