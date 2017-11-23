«Локомотив» обыграл «Копенгаген» и возглавил группу F Лиги Европы

Москва, 23 ноября. Московский «Локомотив» в родных стенах нанес поражение датскому «Копенгагену» в рамках пятого тура группы F Лиги Европы — 2:1. На дубль Фарфана гости ответили точным ударом Вербича.

Благодаря победе над «Копенгагеном» команда Юрия Семина возглавила турнирную таблицу в группе F. По крайней мере, до завершения поединка «Шериф» — «Фастав Злин». Если молдавский клуб одержит победу, «Локомотив» опустится на второе место.

Ранее сообщалось о победе «Зенита» над македонским «Вардаром» в рамках пятого тура Лиги Европы. Матч также завершился со счетом 2:1, пишет Газета.ru.