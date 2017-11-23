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«Зенит» победил «Вардар» в матче Лиги Европы
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    «Зенит» победил «Вардар» в матче Лиги Европы

    22:59  23 Ноября 2017
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    «Зенит» победил «Вардар» в матче Лиги Европы

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Питерский «Зенит» на своем поле нанес поражение македонскому «Вардару» в рамках 5-го тура группы L Лиги Европы — 2:1.

    Подопечные Роберто Манчини добились комфортного перевеса уже в первой половине встречи. Отличились Полоз и Дзюба. Под занавес поединка красивый угол удалось забить гостям. Блажевски эффектно поймал мяч влет после розыгрыша углового.

    Победа над македонским клубом позволила питерцам удержать за собой первую строчку в группе L. В последнем туре «Зенит» сыграет со своим главным конкурентом — «Реалом Сосьедад».

    Ранее Газета.ru сообщала о победе московского «Локомотива» над «Копенгагеном».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #зенит #лига европы #вардар
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