«Зенит» победил «Вардар» в матче Лиги Европы

Санкт-Петербург, 23 ноября. Питерский «Зенит» на своем поле нанес поражение македонскому «Вардару» в рамках 5-го тура группы L Лиги Европы — 2:1.

Подопечные Роберто Манчини добились комфортного перевеса уже в первой половине встречи. Отличились Полоз и Дзюба. Под занавес поединка красивый угол удалось забить гостям. Блажевски эффектно поймал мяч влет после розыгрыша углового.

Победа над македонским клубом позволила питерцам удержать за собой первую строчку в группе L. В последнем туре «Зенит» сыграет со своим главным конкурентом — «Реалом Сосьедад».

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