Немецкий политик написал письмо школьнику из ЯНАО, выступившему в Бундестаге

Берлин, 23 ноября. Бывший премьер-министр Бранденбурга и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек написал письмо выступившему в Бундестаге школьнику Николаю Десятниченко. В своем послании Платцек отметил, что ценит инициативу подростка, который помог «разглядеть в немецком солдате человека».

«Благодаря проекту вы узнали о судьбе Георга Йоханна Рау и смогли разглядеть в солдате человека», — пишет политик.

Платцек также подчеркнул, что готовность поставить себя на место другого — это главная предпосылка для взаимопонимания между народами России и Германии.

Как сообщает RT, Платцек выступил с официальным заявлением по всей ситуации в целом. По его словам, его огорчает, что «высказывания молодых людей, напоминающих об ужасах войны, используются для того, чтобы поставить под вопрос готовность к достижению взаимопонимания», подчеркнув, что нужно беречь память о событиях того времени «для сохранения мира».

Напомним, бурное обсуждение в стране вызвало выступление школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге в рамках «Примирение над могилами, работа во имя мира». Россиян покоробили слова мальчика про «невинно убитых» солдат вермахта.

В своей речи Десятниченко рассказал историю жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау, который оказался в сталинградском котле. По словам Десятниченко, он посетил братское захоронение и «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны». В заключение школьник призвал всех к миру.

В среду источник ФАН сообщил, что психологи работают с Десятниченко и его одноклассниками, чтобы обезопасить ребят от негативного влияния угроз в Сети.