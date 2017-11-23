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Немецкий политик написал письмо школьнику из ЯНАО, выступившему в Бундестаге
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    Немецкий политик написал письмо школьнику из ЯНАО, выступившему в Бундестаге

    22:59  23 Ноября 2017
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    Немецкий политик написал письмо школьнику из ЯНАО, выступившему в Бундестаге

    Берлин, 23 ноября. Бывший премьер-министр Бранденбурга и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек написал письмо выступившему в Бундестаге школьнику Николаю Десятниченко. В своем послании Платцек отметил, что ценит инициативу подростка, который помог «разглядеть в немецком солдате человека». 

    «Благодаря проекту вы узнали о судьбе Георга Йоханна Рау и смогли разглядеть в солдате человека», — пишет политик.

    Платцек также подчеркнул, что готовность поставить себя на место другого — это главная предпосылка для взаимопонимания между народами России и Германии.

    Как сообщает RT, Платцек выступил с официальным заявлением по всей ситуации в целом. По его словам, его огорчает, что «высказывания молодых людей, напоминающих об ужасах войны, используются для того, чтобы поставить под вопрос готовность к достижению взаимопонимания», подчеркнув, что нужно беречь память о событиях того времени «для сохранения мира».

    Немецкий политик написал письмо школьнику из ЯНАО, выступившему в Бундестаге

    Напомним, бурное обсуждение в стране вызвало выступление школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге в рамках «Примирение над могилами, работа во имя мира». Россиян покоробили слова мальчика про «невинно убитых» солдат вермахта.

    В своей речи Десятниченко рассказал историю жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау, который оказался в сталинградском котле. По словам Десятниченко, он посетил братское захоронение и «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны». В заключение школьник призвал всех к миру. 

    В среду источник ФАН сообщил, что психологи работают с Десятниченко и его одноклассниками, чтобы обезопасить ребят от негативного влияния угроз в Сети.

    Автор: Олеся Волкова
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    #бундестаг #вов #вермахт
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