Меркель выступила за честную дискуссию между Германией и Россией
Берлин, 23 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за честную дискуссию между Германией и Российской Федерацией. Ее послание зачитал федеральный министр по особым поручениям Рональд Пофалла в рамках форума «Петербургский диалог».
Меркель отметила, что Берлин стремится к многообразным и доверительным отношениям с Москвой.
«Мы выступаем за необходимость честной дискуссия как раз в сложные времена», отмечается в послании главы правительства Германии.
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