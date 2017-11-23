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Политика
Меркель выступила за честную дискуссию между Германией и Россией
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    Меркель выступила за честную дискуссию между Германией и Россией

    22:46  23 Ноября 2017
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    Меркель выступила за честную дискуссию между Германией и Россией

    Берлин, 23 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за честную дискуссию между Германией и Российской Федерацией. Ее послание зачитал федеральный министр по особым поручениям Рональд Пофалла в рамках форума «Петербургский диалог».

    Меркель отметила, что Берлин стремится к многообразным и доверительным отношениям с Москвой.

    «Мы выступаем за необходимость честной дискуссия как раз в сложные времена», отмечается в послании главы правительства Германии.

    Ранее Владимир Путин уронил стул Эрдогана во время встречи в Сочи. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #меркель #россия #фрг #честная дискуссия
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