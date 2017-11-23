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Россия
Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие
Россия
Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие
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    Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие

    22:29  23 Ноября 2017
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    Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие

    Сочи, 23 ноября. Вопрос создания гиперзвукового оружия обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов.

    По словам Борисова, во время совещания с президентом РФ поднимался вопрос проекта госпрограммы вооружений, на основе которой в ближайшие 10 лет будет идти оснащение и развитие ВС РФ.

    Борисов уточнил, что «рассматривались основные приоритеты развития систем вооружения» и, как сообщают РИА Новости, в том числе, «вопросы создания гиперзвукового оружия».

    «Гиперзвуковые технологии — это уже реальность сегодняшнего дня, поэтому ничего особенного в том, что в ближайшее 10-летие подобное оружие может появиться, — в этом ничего особенного нет. Мы так же, как и ведущие страны, ведем разработки в этом направлении», — заявил журналистам замглавы оборонного ведомства.

    Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие

    Ранее «Известия» сообщали, что 20 ноября Путин рассказал о завершении формирования новой госпрограммы вооружений, выполнение которой определит боеспособность России на долгосрочную перспективу. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #оружие #армия #миноборонырф
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