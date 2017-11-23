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Сирия: оппозиция согласовала программу для диалога с Дамаском на встрече в Эр-Рияде
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    Сирия: оппозиция согласовала программу для диалога с Дамаском на встрече в Эр-Рияде

    22:24  23 Ноября 2017
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    Сирия: оппозиция согласовала программу для диалога с Дамаском на встрече в Эр-Рияде

    Дамаск, 23 ноября. Участники конференции оппозиции Сирии в Эр-Рияде согласовали программу, с которой их делегация будет вести переговоры с официальным Дамаском в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что оппозиционные платформы договорились также о формировании единой делегации для переговоров в столице Швейцарии.

    «Участники конференции сформируют единую делегацию для переговоров с правительством САР, определив своих представителей, которые изберут ее членов», — утверждается в заявлении.

    Ранее Газета.ru сообщала, что платформа «Москва» не согласовала итоговое заявление в Эр-Рияде.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #оппозиция #сирия #переговоры #женева
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