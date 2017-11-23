Сирия: оппозиция согласовала программу для диалога с Дамаском на встрече в Эр-Рияде

Дамаск, 23 ноября. Участники конференции оппозиции Сирии в Эр-Рияде согласовали программу, с которой их делегация будет вести переговоры с официальным Дамаском в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оппозиционные платформы договорились также о формировании единой делегации для переговоров в столице Швейцарии.

«Участники конференции сформируют единую делегацию для переговоров с правительством САР, определив своих представителей, которые изберут ее членов», — утверждается в заявлении.

Ранее Газета.ru сообщала, что платформа «Москва» не согласовала итоговое заявление в Эр-Рияде.