Донбасс: Захарченко и Хуг обсудили выполнение минских соглашений в ДНР

Донецк, 23 ноября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и первый замруководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в ходе встречи в Донецке обсудили выполнение минских соглашений по Донбассу, сообщил представитель пресс-службы миссии ОБСЕ.

По словам представителя миссии, Хуг заявил, что свобода передвижения патрулей миссии ограничивается ополченцами на некоторых участках. В частности, речь идет о неконтролируемых участках границы с Россией.

Поднимался вопрос неисполнения минских договоренностей.

«Он (Хуг) выразил обеспокоенность в связи с обстрелами и стрельбой вблизи объектов жизнеобеспечения, таких как Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции», — цитирует РИА Новости слова представителя СММ. Кроме того, Хуг призвал отвести вооружения в этих районах.

Ранее в четверг Захарченко сообщил журналистам, что обмен пленными между ДНР и Украиной состоится до конца 2017 года, сообщала «Газета.ру».