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Донбасс: Захарченко и Хуг обсудили выполнение минских соглашений в ДНР
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    Донбасс: Захарченко и Хуг обсудили выполнение минских соглашений в ДНР

    22:13  23 Ноября 2017
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    Донбасс: Захарченко и Хуг обсудили выполнение минских соглашений в ДНР

    Донецк, 23 ноября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и первый замруководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в ходе встречи в Донецке обсудили выполнение минских соглашений по Донбассу, сообщил представитель пресс-службы миссии ОБСЕ.

    По словам представителя миссии, Хуг заявил, что свобода передвижения патрулей миссии ограничивается ополченцами на некоторых участках. В частности, речь идет о неконтролируемых участках границы с Россией. 

    Поднимался вопрос неисполнения минских договоренностей.

    «Он (Хуг) выразил обеспокоенность в связи с обстрелами и стрельбой вблизи объектов жизнеобеспечения, таких как Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции», — цитирует РИА Новости слова представителя СММ. Кроме того, Хуг призвал отвести вооружения в этих районах. 

    Донбасс: Захарченко и Хуг обсудили выполнение минских соглашений в ДНР

    Ранее в четверг Захарченко сообщил журналистам, что обмен пленными между ДНР и Украиной состоится до конца 2017 года, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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    #днр #донбасс #захарченко #хуг #донецк #новороссия #сммобсе
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