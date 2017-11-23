Сирия: саперы разминировали центральную площадь освобожденного от ИГИЛ Абу-Кемаля

Дамаск, 23 ноября. Сирийские саперы разминировали центральную площадь города Абу-Кемаль, освобожденного от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Он отметил, что в настоящее время идет разминирование главных улиц населенного пункта. Разминирование главной площади силами сирийских саперов уже завершено, подчеркнул Кураленко.

Представитель Центра примирения отметил также, что работы по разминированию ведутся и в других населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

Ранее платформа оппозиции «Москва» отвергла заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

1 Организация запрещена на территории РФ.