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Сирия: саперы разминировали центральную площадь освобожденного от ИГИЛ Абу-Кемаля
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    Сирия: саперы разминировали центральную площадь освобожденного от ИГИЛ Абу-Кемаля

    22:07  23 Ноября 2017
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    Сирия: саперы разминировали центральную площадь освобожденного от ИГИЛ Абу-Кемаля

    Дамаск, 23 ноября. Сирийские саперы разминировали центральную площадь города Абу-Кемаль, освобожденного от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    Он отметил, что в настоящее время идет разминирование главных улиц населенного пункта. Разминирование главной площади силами сирийских саперов уже завершено, подчеркнул Кураленко.

    Представитель Центра примирения отметил также, что работы по разминированию ведутся и в других населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

    Ранее платформа оппозиции «Москва» отвергла заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #разминирование #абу-кемаль
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