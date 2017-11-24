Путин не планирует встречаться с главами нефтяных компаний перед заседанием ОПЕК+

Москва, 23 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует встречаться с руководителями нефтяных компаний перед конференцией стран ОПЕК и государств, которые не входят в картель. Об этом заявил в четверг официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидается», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, заседание стран ОПЕК и еще 11 государств – производителей нефти (ОПЕК+) пройдет в Вене 30 ноября. Согласно предварительным данным, стороны планируют обсудить возможность продления соглашения, посвященного сокращению добычи «черного золота» до конца 2018 года.

Ранее эксперты Всероссийского научно-исследовательского института геологии зарубежных стран сообщили о том, что нефтяные запасы России увеличились до 15 миллиардов тонн.