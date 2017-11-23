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Россия
Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие
Россия
В Минобороны РФ сообщили о создании самоходки «Магнолия» для Крайнего Севера
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    В Минобороны РФ сообщили о создании самоходки «Магнолия» для Крайнего Севера

    21:58  23 Ноября 2017
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    В Минобороны РФ сообщили о создании самоходки «Магнолия» для Крайнего Севера

    Москва, 23 ноября. Самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», а также ЗРК «Тор-М2ДТ» разрабатываются для частей и подразделений российской армии, которые базируются на Крайнем Севере. Об этом сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

    По его словам, самоходка будет передвигаться на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера.

    «В настоящее время ведутся разработки для обеспечения частей и подразделений, дислоцирующихся в районах Крайнего Севера. Это 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера и зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» на снегоболотоходе ДТ-30МП», — заявил Паршин.

    Он отметил, что за текущий год на вооружение было принято 30 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, а для его дальнейшего развития проведено свыше 50 исследований и опытно-конструкторских работ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #минобороны #паршин #магнолия
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