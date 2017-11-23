В Минобороны РФ сообщили о создании самоходки «Магнолия» для Крайнего Севера

Москва, 23 ноября. Самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», а также ЗРК «Тор-М2ДТ» разрабатываются для частей и подразделений российской армии, которые базируются на Крайнем Севере. Об этом сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам, самоходка будет передвигаться на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера.

«В настоящее время ведутся разработки для обеспечения частей и подразделений, дислоцирующихся в районах Крайнего Севера. Это 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера и зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» на снегоболотоходе ДТ-30МП», — заявил Паршин.

Он отметил, что за текущий год на вооружение было принято 30 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, а для его дальнейшего развития проведено свыше 50 исследований и опытно-конструкторских работ.