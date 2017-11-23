Известная блогерша разбилась насмерть при попытке сделать необычное селфи

Лондон, 23 ноября. Известная блогерша из Новой Зеландии Тони Келли разбилась насмерть, пытаясь создать необычное селфи. Девушка выпала из окна второго этажа своей квартиры в Лондоне. О трагедии сообщили британские СМИ.

Уточняется, что на момент прибытия бригады скорой помощи девушка была еще жива. Однако спасти ее не удалось. Келли скончалась в больнице. Также известно, что друзья блогерши собирают средства, чтобы доставить тело погибшей на ее Родину.

Ранее сообщалось о падении мальчика с балкона в Москве.