Россия и Иран уточнили размещение постов в зоне деэскалации в Идлибе —МО РФ

Москва, 23 ноября. В Минобороны сообщили, что российская и иранская группы в Координационном центре РФ, Ирана и Турции уточнили районы размещения постов в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Кураленко.

Российская и иранская группы в Координационном центре стран-гарантов перемирия в Сирии уточнили вопрос размещения постов в Идлибе, заявили в Минобороны РФ. Представители командования группировки ВС РФ в Сирии провели рабочую встречу с сотрудниками Координационного центра.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, на встрече обсуждались районы размещения наблюдательных постов, а также стоящие задачи. Ранее сообщалось, что РФ помогает официальному Дамаску и оппозиции Сирии прийти к соглашению по созданию гуманитарного коридора в Восточной Гуте.