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Россия и Иран уточнили размещение постов в зоне деэскалации в Идлибе —МО РФ
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    Россия и Иран уточнили размещение постов в зоне деэскалации в Идлибе —МО РФ

    21:37  23 Ноября 2017  /обновлено: 21:54  23 Ноября 2017
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    Россия и Иран уточнили размещение постов в зоне деэскалации в Идлибе —МО РФ

    Москва, 23 ноября. В Минобороны сообщили, что российская и иранская группы в Координационном центре РФ, Ирана и Турции уточнили районы размещения постов в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Кураленко.

    Российская и иранская группы в Координационном центре стран-гарантов перемирия в Сирии уточнили вопрос размещения постов в Идлибе, заявили в Минобороны РФ. Представители командования группировки ВС РФ в Сирии провели рабочую встречу с сотрудниками Координационного центра.

    По словам генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, на встрече обсуждались районы размещения наблюдательных постов, а также стоящие задачи. Ранее сообщалось, что РФ помогает официальному Дамаску и оппозиции Сирии прийти к соглашению по созданию гуманитарного коридора в Восточной Гуте

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #идлиб #мо рф
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