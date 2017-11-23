РФ помогает Дамаску и оппозиции договориться о создании нового гумкоридора в «Восточной Гуте»

Москва, 23 ноября. Дамаск при посредничестве России ведет переговоры с вооруженной оппозицией об открытии дополнительного гуманитарного коридора в зоне деэскалации «Восточная Гута» в Сирии. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Правительство Сирии проводит переговоры о создании нового коридора для расширения гуманитарного доступа на юге зоны деэскалации при содействии Центра по примирению.

Открытие гумкоридора позволит жителям населенных пунктов Джасрейн, Кафер-Батна, Эль-Махаммадия, Айн-Терма, контролируемых оппозицией, и Эль-Сахия, Джармана, Зибдин, Эт-Табала, которые находятся под контролем армии Сирии, свободно перемещаться и взаимодействовать друг с другом.