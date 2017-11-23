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РФ помогает Дамаску и оппозиции договориться о создании нового гумкоридора в «Восточной Гуте»
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    РФ помогает Дамаску и оппозиции договориться о создании нового гумкоридора в «Восточной Гуте»

    21:37  23 Ноября 2017  /обновлено: 21:50  23 Ноября 2017
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    Дамаск договаривается с оппозицией об открытии дополнительного гумкоридора в Сирии

    Москва, 23 ноября. Дамаск при посредничестве России ведет переговоры с вооруженной оппозицией об открытии дополнительного гуманитарного коридора в зоне деэскалации «Восточная Гута» в Сирии. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    Правительство Сирии проводит переговоры о создании нового коридора для расширения гуманитарного доступа на юге зоны деэскалации при содействии Центра по примирению.

    Открытие гумкоридора позволит жителям населенных пунктов Джасрейн, Кафер-Батна, Эль-Махаммадия, Айн-Терма, контролируемых оппозицией, и Эль-Сахия, Джармана, Зибдин, Эт-Табала, которые находятся под контролем армии Сирии, свободно перемещаться и взаимодействовать друг с другом.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #дамаск #гумкоридор #восточная гута
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