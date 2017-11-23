Сирия: платформа оппозиции «Москва» отвергла итоговое заявление встречи в Эр-Рияде

Эр-Рияд, 23 ноября. Платформа «Москва» оппозиции Сирии не признала итоговое заявление встречи в Эр-Рияде, выразив несогласие по крайней мере с двумя пунктами относительно действующего главы САР Башара Асада, а также о роли Ирана в урегулировании конфликта. Об этом сообщает Kassioun.

Уточняется, что представитель платформы «Москва» Аля Арафат выразил несогласие с пунктом об отставке Башара Асада. По его мнению, это предварительное условие подрывает эффективность переговорного процесса. Кроме того, итоговое заявление не учитывает значимость роли Ирана как одного из ключевых гарантов урегулирования конфликта в Сирии.

«Итоговое заявление, которое было опубликовано, не учло возражений нашей платформы, таким образом, мы не обязуемся ему следовать», — подчеркнули в платформе «Москва».

Ранее в МИД РФ подчеркнули необходимость обсуждения обновленной Конституции Сирии.