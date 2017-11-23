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Директор Гильдии актеров рассказала о непростой судьбе Годовикова
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    Директор Гильдии актеров рассказала о непростой судьбе Годовикова

    21:26  23 Ноября 2017
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    Анатолий Кузнецов (справа) и Николай Годовиков (слева)

    Москва, 23 ноября. У актера Николая Годовикова, сыгравшего роль Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», была непростая судьба. Об этом рассказала директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

    Она выразила соболезнования поклонникам артиста, отметив, что они любили и будут продолжать любить Годовикова.

    «Потому что один эпизод из «Белого солнца пустыни» достоин долгой судьбы. Он очень бедствовал, как и многие артисты этого поколения. Судьба была очень непростая», — сообщила Гущина.

    Она добавила, что Гильдия актеров намерена предложить помощь родственникам Годовикова.

    «Хотелось бы сказать одно — Петруха останется в нашей памяти — этой улыбкой, этим совершенно беззащитным, беззлобным отношением к жизни», — сказала Гущина RT.

    Напомним, актер Николай Годовиков скончался в Петербурге от онкологического заболевания в возрасте 67 лет 23 ноября.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #годовиков
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