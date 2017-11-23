Директор Гильдии актеров рассказала о непростой судьбе Годовикова

Москва, 23 ноября. У актера Николая Годовикова, сыгравшего роль Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», была непростая судьба. Об этом рассказала директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

Она выразила соболезнования поклонникам артиста, отметив, что они любили и будут продолжать любить Годовикова.

«Потому что один эпизод из «Белого солнца пустыни» достоин долгой судьбы. Он очень бедствовал, как и многие артисты этого поколения. Судьба была очень непростая», — сообщила Гущина.

Она добавила, что Гильдия актеров намерена предложить помощь родственникам Годовикова.

«Хотелось бы сказать одно — Петруха останется в нашей памяти — этой улыбкой, этим совершенно беззащитным, беззлобным отношением к жизни», — сказала Гущина RT.

Напомним, актер Николай Годовиков скончался в Петербурге от онкологического заболевания в возрасте 67 лет 23 ноября.