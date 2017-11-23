Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны разрабатывает гиперзвуковое оружие
Новости Сирии
Сирийская оппозиция избрала новый состав ВКП, идет формирование делегации в Женеву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийская оппозиция избрала новый состав ВКП, идет формирование делегации в Женеву

    21:28  23 Ноября 2017
    457

    Сирийская оппозиция избрала новый состав ВКП, идет формирование делегации в Женеву

    Эр-Рияд, 23 ноября. Единая делегация сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, посвященных урегулированию конфликта в Сирии, будет состоять из 11 человек. Об этом журналистам сообщил член Национального координационного комитета оппозиционеров Ияд Абдель-Хади ат-Таки.

    Непосредственно на встрече в Эр-Рияде был сформирован новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП), в который вошли 50 человек.

    «Сейчас есть 50 человек, которых выбрали, они сидят на встрече, чтобы выбрать главу ВКП и после этого — 11 человек, которые составят переговорную делегацию для направления в Женеву 28 ноября», — пояснил политик в интервью РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что координатор Высшего комитета по переговорам оппозиции и бывший председатель правительства Сирийской Арабской Республики Рияд Хиджаб ушел в отставку.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть