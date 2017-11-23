Сирийская оппозиция избрала новый состав ВКП, идет формирование делегации в Женеву

Эр-Рияд, 23 ноября. Единая делегация сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, посвященных урегулированию конфликта в Сирии, будет состоять из 11 человек. Об этом журналистам сообщил член Национального координационного комитета оппозиционеров Ияд Абдель-Хади ат-Таки.

Непосредственно на встрече в Эр-Рияде был сформирован новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП), в который вошли 50 человек.

«Сейчас есть 50 человек, которых выбрали, они сидят на встрече, чтобы выбрать главу ВКП и после этого — 11 человек, которые составят переговорную делегацию для направления в Женеву 28 ноября», — пояснил политик в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что координатор Высшего комитета по переговорам оппозиции и бывший председатель правительства Сирийской Арабской Республики Рияд Хиджаб ушел в отставку.