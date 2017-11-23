Володин предложил ужесточить наказание для «телефонных террористов»

Москва, 23 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и ряд депутатов нижней палаты российского парламента внесли на рассмотрение законопроект, который ужесточает ответственность за «телефонный терроризм» до десяти лет лишения свободы, если инцидент привел к гибели людей.

В Госдуме предложили пересмотреть ответственность за «телефонный терроризм», законопроект был внесен спикером ГД Вячеславом Володиным и руководителями комитетов по госстроительству и законодательству и по безопасности Павлом Крашенинниковым и Василием Пискаревым. По словам Крашенинникова, поправка подразумевает четкую классификацию «телефонного терроризма», а также ужесточение наказания до 10 лет, если ложная информация повлекла за собой смерть людей.

За угрозу россиянам и причинение ущерба инфраструктуре предполагается ввести наказание до 5 лет тюрьмы. Если злоумышленники угрожают работе органов власти — их могут отправить в места лишения свободы до 8 лет. С сентября по России прокатилась волна сообщений о ложном минировании. По приблизительным оценкам ущерб составил порядка миллиарда рублей.