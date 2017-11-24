Сирия, 24 ноября. Армия САР и ВКС РФ продвинулись в рамках операции против ИГ1 на западном берегу Евфрата на юге от Дейр-эз-Зора. Террористы «Джебхат ан-Нусры»*** и ИГИЛ1 возобновили бои на северо-востоке Хамы. Ситуация в районе подконтрольного курдам кантона Африн в провинции Алеппо продолжает обостряться, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли САА отбить у террористов обширный район к западу от Евфрата; уничтожили пункты управления, бронетехнику и боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли часть города Бейт Тима к юго-западу от Дамаска; готовятся выдвинуть войска на позиции «Тахрир аш-Шам» в южной части провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ): захватило в результате боев с «Джебхат ан-Нусрой»1 как минимум восемь деревень к северо-востоку от Хамы; потеряло несколько населенных пунктов на северо-западе Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подверглась обстрелам САА и бомбардировкам ВВС САР в восточных окрестностях Дамаска и на севере провинции Хама; утверждает, что уничтожила танк союзников армии САР близ поселения Мустариха.

Армия Турции: продолжает наращивать группировку вооруженных сил на территории Сирии у границы с подконтрольным курдским отрядам YPG районом вокруг Африна.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в связи с активизацией обстрелов «Джебхат ан-Нусры» на окраинах Дамаска накануне развернули на линии соприкосновения с террористами в Восточной Гуте новые ракетоносители, передавало агентство Al Masdar News. Также правительственные дроны активизировали сбор разведданных в этом районе, после чего последовали удары ВВС Сирии по объектам «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Хараста и Дума, сообщал Twitter-канал (@aejkhalil2). В связи с этим, однако, боевики устроили самую настоящую истерию в подконтрольных им информационных ресурсах, обвинив правительственную авиацию в бомбардировках городских кварталов Восточной Гуты. Тем самым боевики, как отмечают многие аналитики, пытались дискредитировать официальный Дамаск и сирийскую армию, а также отвести внимание от собственных потерь.

Правительственные войска накануне заняли районы на юге города Бейт Тима, расположенного в юго-западной части провинции Дамаск. По данным источника в сети Twitter (@IvanSidorenko1), военнослужащие САА смогли отбить часть населенного пункта после того, как взяли под контроль близлежащие окрестности и высоты. Ранее боевики, занимавшие данный город, добровольно пошли на урегулирование своего правового статуса с властями арабской республики, но недавно в Бейт Тиме снова начались погромы, из-за чего сирийской армии пришлось вмешаться.

Провинция Алеппо

Ситуация на линии соприкосновения между турецкими войсками и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) в северо-западной части Сирии продолжает обостряться. В районе города Африн и над территориями вокруг него, которые находятся под контролем курдов, отмечалась активизация деятельности разведывательных дронов армии Турции, передавал на своей странице в Twitter (@AhmetM_08) военный источник. Кроме того, согласно его данным, Анкара в минувшие сутки продолжила передислоцировать все новые подразделения и технику к линии разграничения с YPG близ кантона Африн.

Правительственная армия САР между тем стягивает силы и ресурсы на юг региона в район города Ханассер в преддверии широкомасштабной операции против «Джебхат Фатх аш-Шам». По данным AMN, сирийские военные намерены занять поселение Аль-Рашадия и после выйти на территорию соседней провинции Идлиб. Эта спецоперация, таким образом, должна существенно усилить давление на отряды «Тахрир аш-Шам», которые в настоящее время пытаются сдержать наступление САА и российских ВКС к северу от Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вчера утром действующие под прикрытием военной авиации РФ подразделения правительственных войск САР установили контроль над населенными пунктами Дабьян, Гарайба и Сабейхан, находящимися на западном побережье Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора, передавал информационный Twitter-канал (@VivaRevolt). Позже в Минобороны России сообщили, что сирийским военным под руководством бригадного генерала Сухела Хасана также удалось пройти дальше на север вглубь занимаемых боевиками ИГИЛ территорий и отбить город Эль-Крайя. Отмечалось, что российские военные советники принимали участие в планировании штурма этого населенного пункта. После этого военнослужащие САА и ВКС РФ продолжили зачистку территорий на западном побережье Евфрата в этом регионе.

Накануне вечером российские бомбардировщики Ту-22М3 провели спецоперацию в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили представители МО РФ. В ходе авианалета были ликвидированы командные пункты, скопления боевиков «Исламского государства»1 и бронетехника террористов.

Провинция Идлиб

По сообщению официального канала организации «Белые каски» в Twitter (@SyriaCivilDef), в административном центре региона был убит один из так называемых «волонтеров» этого формирования. Отмечается, что молодого человека звали Омар. Он был застрелен группой неизвестных по дороге на работу. Стоит отметить, что Идлиб целиком контролируется террористами «Джебхат ан-Нусры». Боевики и «белокасочники» имеют тесные связи, поскольку эта так называемая «гуманитарная» организация обслуживает интересы исламистов и их внешних спонсоров в рамках информационной войны против легитимного правительства Сирии, о чем не раз заявляли многие эксперты. Однако, несмотря на постоянное сотрудничество, в регионе уже бывали инциденты, когда террористы «Тахрир аш-Шам» нападали на членов «Белых касок». Другие местные источники полагают, что погибший мужчина мог стать жертвой одной из исламистских группировок, соперничающей с «Нусрой».

Провинция Хама

В северо-восточной части Хамы накануне возобновились ожесточенные столкновения между террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства», передавал портал AMN. Боевики ИГ за прошедшие сутки совершили еще несколько нападений и отбили у противника как минимум восемь поселков, вновь сформировав небольшой территориальный анклав в этом районе. Отряды ИГИЛ бежали в этот регион из города Акербат и его окрестностей, где в ходе операции ВКС РФ и армии САР был создан и затем полностью зачищен от террористов так называемый «Акербатский котел».

На линии разграничения между подразделениями САА и отрядами исламистского альянса «Тахрир аш-Шам» на севере провинции, по информации оппозиционных информационных ресурсов, также фиксировались столкновения. Днем Telegram-канал Syrian Revolution News Network и другие источники радикалов в соцсетях сообщали, что сирийские военные вели огонь по позициям «Ан-Нусры» на окраинах городов Аль-Латамина и Мустариха. Причем в районе второго из этих населенных пунктов в ходе ответного обстрела со стороны террористов был подбит танк проасадовских отрядов, позже утверждал источник боевиков в Twitter (@Aswed_Flags), что, тем не менее, пока так и не было официально подтверждено.

Провинция Эль-Кунейтра

Израильские войска в прошедшие сутки провели учения на территории Голанских высот, оккупированных ими еще в 60-х годах прошлого столетия. Об этом сообщал новостной канал в Twitter (@BREAKING_PTV). По мнению местных активистов, это означает, что обстановка на юго-западе Сирии вскоре может обостриться, поскольку Тель-Авив руками подконтрольных ему незаконных сирийских группировок попытается вновь захватить населенный пункт Хадер, чтобы расшириться свою зону контроля на территории арабской республики. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны.

Ирак

Вооруженные силы Ирака вместе с ополченцами-шиитами Сил народной мобилизации в прошедшие сутки запустили широкомасштабное наступление в районе на границе трех провинций, где все еще сохраняется присутствие террористов «Исламского государства», — Аль-Анбар, Ниневия и Салах-эд-Дин, передавал в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. В этом регионе недалеко от границы с Сирией находится плато Аль-Джазира, которое стало удобным убежищем для последних отрядов ИГ. Части иракской армии вместе с союзниками наступают на позиции исламистов одновременно с нескольких направлений, двигаясь в сторону САР. Согласно сведениям новостного канала в Twitter (@teamsmediawar), в ходе вчерашних боев были освобождены несколько населенных пунктов, среди них, в частности, — поселки Умм Аль-Урук, Кухель и Аль-Малиха.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)